Израиль раскритиковал ООН за необоснованные обвинения

Министерство иностранных дел Израиля раскритиковало отчет Совета по правам человека, в котором обвиняется Израиль и игнорируются преступления террористических организаций.

Министерство иностранных дел Израиля отреагировало на опубликованный во вторник доклад Комиссии по расследованию Совета по правам человека ООН против Израиля по поводу усилий Израиля по защите от тысяч ракетных и минометных обстрелов со стороны террористических организаций во время операции «Хранитель стен» в мае 2021 года.

«Опубликованный сегодня доклад Комиссии по расследованию Совета по правам человека — это не более чем пустая трата денег и усилий системы ООН, неотъемлемая часть охоты на ведьм, которую ведет Совет по правам человека против Израиля», — заявили в министерстве,

«Это предвзятый и односторонний доклад, пропитанный ненавистью к Государству Израиль и основанный на длинной серии предыдущих односторонних и предвзятых докладов. В докладе не учитываются годы убийственного терроризма палестинских террористических организаций против израильских граждан, а также многолетнее упорство палестинцев и злобное антисемитское подстрекательство, осуществляемое Палестинской администрацией и ее сетями».

«Комиссия по расследованию проигнорировала реальные причины, побудившие Израиль защищать своих граждан от убийственных террористических организаций, совершающих двойное военное преступление: обстрел израильских граждан с территории гражданских районов в секторе Газа».

«Государство Израиль будет продолжать защищать своих граждан в соответствии с самыми высокими международными ценностями и стандартами».

Курсор ранее писал, что ООН обвиняет Израиль в конфликте с палестинскими арабами. В ООН заявили, что Израиль в значительной степени виноват в своем конфликте с палестинскими арабами. Их весьма спорная комиссия по расследованию планирует частично сосредоточиться на вопросах дискриминации со стороны еврейского государства как внутри, так и за пределами суверенных границ страны.