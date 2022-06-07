ООН обвиняет Израиль в конфликте с палестинскими арабами

В оон заявили, что Израиль в значительной степени виноват в своем конфликте с палестинскими арабами. Их весьма спорная комиссия по расследованию планирует частично сосредоточиться на вопросах дискриминации со стороны еврейского государства как внутри, так и за пределами суверенных границ страны.

«Выводы и рекомендации, относящиеся к основным первопричинам, были в подавляющем большинстве случаев направлены против Израиля, что мы восприняли как показатель асимметричного характера конфликта и реальности того, что одно государство оккупирует другое», — сказала бывшая Наванетхем Пиллэй, возглавляющая комиссию, проводившую расследование. Пиллэй — бывший Верховный комиссар ООН по правам человека.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Краткий 18-страничный отчет «Независимой международной комиссии ООН по расследованию на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим и Израиль», размещенный на веб-сайте ООН во вторник, знаменует собой первый среди ежегодных отчетов.

Ранее редакция Курсора сообщала, что государственный контролер осуждает нехватку средств на защиту приграничных городов. Управление государственного контролера опубликовало свой ежегодный отчет, который в этом году включает разделы, посвященные яичной промышленности, выражает недовольство отсутствием достаточной киберзащиты в секторе здравоохранения и упрекает прокуроров в несоблюдении правил закрытия уголовных дел, а также другие темы.

Также наш сайт писал, что ЦАХАЛ задержал пастуха, пересекшего границу с Ливаном.