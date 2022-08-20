Израиль увеличил квоту на въезд палестинских рабочих из Газы

Разрешение большему количеству жителей Газы работать в Израиле принесет доход бедному прибрежному анклаву, а также поспособствует стабильности и безопасности.

Министр обороны Бени Ганц распорядился увеличить квоту на въезд рабочих и торговцев из сектора Газа. Поэтапно ее собираются расширить с 14 000 до 20 000, но при условии, если будет сохранен режим тишины.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

В правительстве говорят, что разрешение большему количеству жителей Газы работать в Израиле принесет бедному прибрежному анклаву необходимый доход и будет способствовать стабильности.

«Все гражданские шаги в направлении Газы зависят от сохранения стабильности и безопасности», — говорится в заявлении.

Известно, что Израиль впервые объявил о дополнительных 1500 разрешениях в июле в преддверии визита президента США Джо Байдена в регион. Но этот шаг был заморожен после того, как террористы в Газе обстреляли ракетами южную и центральную часть страны.

Отмечается, что разрешение на работу в Израиле является важной ценностью для жителей Газы, которые получают в среднем в день 60 шекелей, а это в четыре раза меньше, чем бы они получали за такой объем работы в Израиле.

Для того чтобы получить разрешение, жителям Газы нужно зарегистрироваться в администрации ПА, и это, согласно данным ЦАХАЛа, уже сделали около четверти миллиона палестинцев.

В службе безопасности говорят, что улучшение жизни палестинцев, которых в Израиле называют «заложниками ХАМАСа», позволит достигнуть прочной тишины на юге страны и разорвать круг «эскалаций».

«Курсор» писал ранее, какую компенсацию получат жители юга за ущерб, нанесенный операцией «Рассвет».