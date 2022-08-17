Какую компенсацию получат жители юга за ущерб, нанесенный операцией «Рассвет»

Жителям юга Израиля, которые граничат с сектором Газа, выплатят компенсацию за ущерб, нанесенный им во время военной операции «Рассвет».

Во вторник вечером, 16 августа, финансовая комиссия Кнессета под руководством Алекса Кушнира (НДИ) утвердила размер компенсаций, которые получат жители населенных районов, граничащих с сектором Газа, за ущерб, нанесенный им во время военной операции «Рассвет».

Об этом сообщила пресс-служба НДИ

По словам Алекса Кушнира, механизм компенсаций был разработан как можно скорее после окончания боевых действий, чтобы сотни людей смогли получить выплаты.

Согласно утвержденной схеме, компенсация за день отсутствия на работе была увеличена с 430 до 460 шекелей.

Бизнесы и предприятия, расположенные в населенных пунктах в радиусе 7-40 километров от сектора Газа, которым пришлось закрыться на время операции «Рассвет», и чье сырье испортилось за этот период, получат от правительства дополнительную компенсацию в 20% помимо компенсации зарплаты.

Компенсации для населенных пунктов, въезд и выезд в которые были ограничены, рассчитываются со 2 по 9 августа, включая 48 часов после окончания боевых действий.

В населенных пунктах, расположенных на расстоянии 0-7 км от сектора Газа, компенсации заработной платы получат оба родителя, которые были вынуждены остаться дома и не пойти на работу в период с 5 по 8 августа.

В населенных пунктах, расположенных в радиусе 7-40 км от сектора Газа, правительство предоставит компенсацию только одному из родителей, который из-за боевых действий был вынужден отсутствовать на работе, если в семье есть ребенок, младший 14 лет.

Также были достигнуты соглашения по поводу упрощения выплат фермерам, чьи угодья были закрыты или повреждены обстрелами.

«Курсор» писал ранее, что Армия обороны Израиля 5 августа начала военную операцию «Рассвет» против террористической организации «Исламский джихад» и три дня боевых действий обошлись государству в примерно 500 миллионов шекелей.