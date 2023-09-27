Прошлый год был неспокойным на мировом энергетическом рынке, и во многих регионах мира были побиты ценовые рекорды.

В годовом отчете Всемирной газовой ассоциации говорится, что в прошлом году цены на природный газ в нашем государстве среди стран, которые не субсидируют стоимость ископаемого, были самые низкие в мире, за исключением Канады.

Об этом сообщает Telegram-канал "Израиль Сегодня".

В 2022 году в Израиле и Канаде, которые оказались единственными, кто не субсидировал цену на газ, его стоимость составляла 4,65 долларов, что гораздо ниже, чем в странах, где газовые рынки основаны на местной добыче, например, в США, Австралии, Бразилии, Колумбии, Румынии, Индонезии и других.

Генеральный директор Ассоциации природного газа Амир Фостер отметил, что на мировом энергетическом рынке 2022 год оказался довольно непростым, поэтому многие регионы миры побили ценовые рекорды. Стоимость газа в Европе была 80 долларов.

Отметим, что развитие широкой газовой инфраструктуры позволило израильской газовой отрасли стать энергетическим и экономическим щитом, так что последствия мирового энергетического кризиса для Израиля в прошлом году оказались, пожалуй, самыми мягкими в мире.

"Курсор" писал ранее, что российская федерация* вновь пригрозила Европейскому Союзу повышением цен на газ - якобы из-за "недальновидной" политики ЕС.

Еще мы писали, что Израиль и Турция ведут переговоры об экспорте природного газа в страны ЕС.