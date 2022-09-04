Россия угрожает Европе рекордным ростом цен на газ

В частности, по словам вице-премьера рф* Александра Новака, «недальновидная» политика Европы привела к коллапсу на энергетических рынках.

«Мы наблюдаем коллапс на энергетических рынках Европы. И это еще не предел, потому что мы еще пока что в теплое время года, у нас еще зима впереди, а там много всяких непредсказуемостей», — заявил Новак.

Как сообщал Курсор, накануне заместитель председателя совета безопасности российской федерации дмитрий медведев «предупредил», что ситуация с российским газом для Европейского Союза может повторить историю с поставками российской нефти из россии в рф.

Об этом он написал в своем Telegram-канале, комментируя слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Как известно, фон дер Ляйен заявила, что Европа должна ввести ограничения цен на трубопроводный газ из россии.

«Я твердо уверена, что настало время для установления ценового ограничения для трубопроводного российского газа, идущего в Европу», — сказала глава Еврокомиссии.

По ее словам, потолок цены может быть предложен на уровне руководства валютного блока. Как отметила фон дер Ляйен, это поможет «дать отпор попыткам президента россии манипулировать европейским энергетическим рынком».

«Будет как с нефтью. Российского газа в Европе просто не будет», — отреагировал медведев.

Также Курсор писал о том, что официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер прокомментировал остановку «Северного потока-1», назвав неисправность турбины лживым предлогом. По его словам, решение российской федерации остановить газопровод является циничным и в первую очередь демонстрирует то, что «Газпром» — ненадежный поставщик.