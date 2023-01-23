Израиль в числе первых получит новый препарат для лечения тяжелой болезни

Этот препарат сегодня доступен только в США и Канаде.

Израиль станет первой страной за пределами Северной Америки, которая будет использовать новый препарат для лечения БАС — бокового амиотрофического склероза. Считается, что он продлевает жизнь пациентов в среднем почти на год.

Об этом пишет Times of Israel.

Компания Neopharm со штаб-квартирой в Петах-Тикве подписала дистрибьюторское соглашение с Amylyx Pharmaceuticals из Массачусетса о распространении AMX0035, продаваемого под торговой маркой Relyvrio, в Израиле, в Иудеи и Самарии и в Газе.

Препарат сегодня доступен только в США и Канаде, и в заявлении Amylyx, объявляющем о сделке с Neopharm, говорится, что это может оказаться «важным шагом» на пути к более широкому распространению лекарства на Ближнем Востоке, в Европе и Африке.

БАС — неуклонно прогрессирующее и фатальное нейродегенеративное заболевание, вызванное гибелью двигательных нейронов в головном и спинном мозге. Это приводит к ухудшению мышечной функции, неспособности двигаться и говорить, параличу дыхания и, в конечном итоге, к смерти.

Клинические данные, основанные на исследовании, показали, что AMX0035 замедляет прогрессирование заболевания. Amylyx сообщил, что в ходе испытаний он продлил выживаемость в среднем на 10,6 месяца, то есть примерно на 25 процентов.

Отмечается, что AMX0035, который вводят перорально, предназначен для предотвращения гибели нейронов и, следовательно, для замедления прогрессирования БАС.

Neopharm должен получить одобрение Министерства здравоохранения Израиля, прежде чем начать местное распространение.

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