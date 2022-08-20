Израиль в пробках: почему в августе увеличилась загруженность дорог

Если раньше летом в Израиле дороги были свободнее, чем в другие месяцы, то сейчас август по загруженности, не отличить от апреля.

Аналитики отметили, что в стране стремительно растет загруженность дорог, и даже в летние месяцы, израильтяне утопают в пробках, несмотря на каникулы и отпуска.

Об этом сообщает «НЭП».

Если раньше дороги в Израиле были загружены летом только в районах отдыха, то сейчас проблема наблюдается в разных точках городов. И в первую очередь, это связано с резким ростом количества частых автомобилей.

Согласно данным компании «Нетивей Исраэль», в день пиковой плотности движения в августе прошлого года по 531 трассе в оба направления проехали 28 тысяч автомобилей, но в 2022 году их количество выросло до 47 тысяч, то есть стало на 68% больше.

На других трасах страны ситуация не лучше. На трассе 57, которая ведет из Нетании в сторону Тулькарма, в августе 2021 года в день пиковых нагрузок было зафиксировано 12 500 машин, а в этом месяце — 69 100.

Специалисты также говорят, что одной из причин постоянных пробок на дорогах могут быть многочисленные дорожные работы. Из-за этого движение замедляется, а также на трассах могут быть аварии, из-за которых пробки длятся по несколько часов.

«Курсор» писал ранее, что министерство транспорта и мэрия Тель-Авива в ближайшие месяцы планирует обустроить на шоссе Аялон и ряде других мест около пяти километров полос для проезда общественного транспорта.