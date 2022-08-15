В Гуш-Дане обустроят новые полосы для общественного транспорта

Дополнительные полосы для общественного транспорта на ул. Алленби планируют выделить после запуска «красной линии» метротрамвая.

Министерство транспорта и мэрия Тель-Авива в ближайшие месяцы планирует обустроить на шоссе Аялон и ряде других мест около пяти километров полос для проезда общественного транспорта.

Об этом сообщает издание Globes.

Под общественный транспорт заберут 1,6 км улицы Ла-Гардия между улицей а-Таясим и шоссе;

1,5 километра улицы а-Хереш между улицей а-Ракевет и развязкой Кибуц Галуйот,

800 метров улицы а-Лохамим между Тель-Гиборим и развязкой Вольфсон

800 метров улицы Мивца Кадеш в Тель-Авиве и Бней-Браке

800 метров улицы Саламе в восточном направлении на участке между улицами Шлавим и Членов.

Подобные изменения ждут и другие города Гуш-Дана: Бат-Ям и Ришон ле-Цион. В последнем по плану должно появиться 33 километра выделенных полос.

Отметим, что обустройство полос для проезда общественного транспорта на улице Алленби состоится после того, как в Тель-Авиве запустят «красную линию» метротрамвая.

«Курсор» писал ранее, что министерство транспорта Израиля представило национальный план электрификации общественного транспорта. Согласно новой программе все автобусы станут электрическими в стране в 2035 году.

Еще мы писали, что в общественном транспорте с 1 августа перестали принимать оплату наличными.