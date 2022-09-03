Израиль верит в успех сделки с Ираном, которая вероятна в ближайшие недели

После переговоров с Ираном Вашингтон заявил, что последний ответ Тегерана на переговорах был «неконструктивным». Однако Израиль считает, что США и Иран все еще находятся в нескольких неделях от возобновления ядерной сделки. Информация на этот счет содержится в непубличном отчете, составленном отделом политических исследований Министерства иностранных дел.

Об этом пишет «The Times of Israel».

Стоит отметить, что американская администрация со своей стороны продолжает рассматривать соглашение, как единственный способ справиться с иранской ядерной программой. Также обе стороны — США и Иран работают над усилением политической поддержки сделки до окончательного соглашения.

Кроме того, Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель в среду выразил в своем заявление надежду на то, что в течение нескольких дней будет принята резолюция, которая возродит ядерное соглашение 2015 года, известное как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

Ранее «Курсор» писал о том, что россия не поддержала соглашение стран Евросоюза по ядерному вопросу. Таким образом, в кремле* не согласовали заключительный документ конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).