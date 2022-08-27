Россия не поддержала соглашение стран Евросоюза по ядерному вопросу

Россия не согласовала заключительный документ конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), в котором критикуется захват крупнейшей в Европе атомной электростанции в Энергодаре.

Об этом пишет «Associated Press».

На этот счет высказался заместитель директора Департамента нераспространения и контроля над вооружениями МИД россии* иван вишневецкий, который заявил на итоговом заседании конференции по рассмотрению ДНЯО, что по ядерному вопросу не достигнуто соглашения. По его словам, не только россию, но и многие другие страны не устраивают ряд вопросов, указанных в 36-страничном проекте документа.

Стоит отметить, что в проекте документа есть несколько упоминаний о Запорожской АЭС, в том числе идет речь о «серьезной озабоченности» ее безопасностью, военными действиями на станции и потерей украинскими властями контроля над объектом. Также в нем сказано, что МАГАТЭ должна посетить ЗАЭС.

Данный документ должны поддержать все страны-участницы договора, направленного на сдерживание распространения ядерного оружия. Таких насчитывается 191.

Конференция по рассмотрению действия ДНЯО по плану проходит каждые пять лет, но ее отложили из-за пандемии COVID-19. Следующая конференция состоится аж в 2026 году.

Ранее «Курсор» писал о том, что Россия может угрожать ядерным оружием из Крыма. Эксперты полагают, что именно там может быть размещено тактическое ядерное оружие.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!