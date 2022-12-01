Израиль вместе с США создадут мини-дрон для служб экстренного реагирования

Ожидается, что высокоточные и легкие мини-дроны будут введены в эксплуатацию в 2024 году.

Израильская компания CyberBee объединяет усилия с калифорнийской компанией EyeCloud.ai (США) для разработки мини-дрона, который будет использоваться службами экстренного реагирования в двух странах в качестве навигационного инструмента в сложных местах, где отсутствует GPS.

Об этом сообщает издание Times of Israel.

Проект был выбран Управлением по науке и технологиям Министерства внутренней безопасности США и Министерством общественной безопасности Израиля и получил финансирование в размере 1,75 миллиона долларов.

Мини-дроны создадут, чтобы помочь службам быстрого реагирования спасать людей, застрявших в здании во время теракта, пожара или землетрясения, или преследовать грабителей, террористов и стрелков в закрытых помещениях, таких как банки, торговые центры и школы.

В рамках проекта национальной безопасности компании CyberBee разработает роботизированную навигацию внутри помещений в местах без GPS, которая будет объединена с возможностями камеры EyeCloud с искусственным интеллектом и технологией облачной обработки в реальном времени. Ожидается, что высокоточные, легкие и недорогие автономные мини-дроны будут введены в эксплуатацию в четвертом квартале 2024 года.

Ожидается, что внутренние беспилотники с искусственным интеллектом будут развернуты службами быстрого реагирования, такими как поисково-спасательные группы, тактические группы правоохранительных органов, пожарные и военные специальные отряды.

«Курсор» писал ранее, что ВВС Израиля вернули в строй беспилотники Heron 1 после инцидента с крушением.