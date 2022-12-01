ВВС Израиля вернули в строй беспилотники Heron 1 после инцидента с крушением

БПЛА попадал несколько раз в аварии из-за различных неисправностей.

В четверг, 1 декабря, ВВС Израиля заявили, что вернули в строй флот разведывательных беспилотников IAI Heron после крушения одного из них на юге страны в прошлом месяце.

Об этом сообщает издание Timesofisrael.

Беспилотный летальный аппарат IAI Heron 1 разбился на полигоне, недалеко от южного города Арад, вызвав пожар. После инцидента было принято решение приостановить полеты беспилотников данного типа до получения детального отчета и выяснения обстоятельств происшествия.

В Военно-воздушных силах Израиля заявили, что заменили неисправный компонент управления полетом во всех беспилотниках Heron 1, который, по-видимому, и стал причиной крушения.

«После нескольких ремонтов и испытаний… командующий ВВС генерал-майор Томер Бар принял решение вернуть Heron 1в полную боевую готовность», — говорится в заявлении.

Отмечается, что беспилотники данного типа попадали несколько раз в аварии из-за различных неисправностей, в том числе в сентябре, когда один из них упал в море вдоль морской границы Израиля с Ливаном.

БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах, на нем установлена цифровая система управления с двухсторонней системой передачи данных.

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