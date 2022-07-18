Израиль вновь рассмотрит идею строительства аэропорта на искусственном острове

Израиль может вернуться в идее строительства нового аэропорта на искусственном острове у берегов Хайфы или Тель-Авива.

Министерская группа, которая была создана для того, чтобы найти место для нового аэропорта в Израиле, может заново рассмотреть идею его строительства на искусственном острове в Средиземном море.

Об этом сообщает издание TheMarker.

Известно, что специальной комиссии так и не удалось определиться с местом, где должен находиться новый крупный аэропорт страны. Сначала строительство предлагали начать в Рамат-давиде, но власти и жители регионального совета Эмек-Изреэль воспротивились этой идеи. Под их давлением в прошлом году была создана правительством еще одна группа экспертов, которая занималась поиском нового места. Но список из 6 точек на юге страны, подходящих для нового аэропорта, были раскритикованы военными и местными жителями, которые не хотели терпеть шум авиалайнеров.

В итоге нынешняя комиссия, скорее всего, ограничится общими рекомендациями: оценить участок в районе Рахата, продлить полосы Хайфского аэропорта – и заново рассмотреть идею построить аэропорт на искусственном острове в Средиземном море.

Отмечается, что площадь искусственного острова должна составить 300 гектаров. С берегом его должен соединить мост длиной 1,6 километра. Названы два возможных местоположения – к югу от Хайфы и у побережья Тель-Авива.

По словам авторов проекта, самолеты будут заходить на посадку с моря, поэтому жителей ближайших окрестностей не будет беспокоить шум. Еще на острове предлагают построить причал и опреснительную установку.

«Курсор» ранее сообщал, что в аэропорту Бен-Гурион вспыхнул большой скандал. Так, в сети начал распространяться видеоролик, на котором видно, как сотрудники аэропорта разбрасывают вещи из чемоданов туристов.