Работники аэропорта Бен-Гурион распотрошили чемоданы туристов

Появилось видео, на котором работники аэропорта разбрасывают и портят вещи из чемоданов туристов. Среди них есть и священные книги.

В аэропорту Бен-Гурион вспыхнул большой скандал. Так, в сети начал распространяться видеоролик, на котором видно, как сотрудники аэропорта разбрасывают вещи из чемоданов туристов.

Ролик показали на телеграм-канале Израильские трудовыебудни.

«Обычный день, обычные работники международного аэропорта имени Бен-Гуриона потрошат чемоданы путешественников и выбрасывают их в мусор», — написали администраторы канала.

Также они сообщили, что в управлении аэропортов будут расследовать этот случай.

Кроме того, на телеграм-канале Что там у евреев? Показали фотографии разбросанных вещей.

«Чемоданы пассажиров выброшены, разграблены и измельчены в мусор. Среди прочего выброшены святые книги», — написали администраторы.

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