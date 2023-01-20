Израиль возобновит полноценную работу посольства в Киеве и усилит помощь — Коэн

«Израиль планирует полностью открыть свое посольство в Киеве и увеличить объем гуманитарной помощи этой раздираемой войной стране», — заявил министр иностранных дел Эли Коэн после разговора с Кулебой. Это был первый разговор между дипломатами, как Коэн вступил в должность в начале этого месяца.

«Только что я беседовал со своим коллегой, министром иностранных дел Украины Дмитро Кулебой, и проинформировал его о возобновлении полноценной деятельности посольства Израиля в Киеве в течение 60 дней. Я обязался продолжить гуманитарную помощь Украине с упором на восстановление энергетической инфраструктуры», — написал Коэн в Twitter.

Его посольство в Киеве перестало работать полноценно, когда в феврале 2022 года началась война, а его сотрудники переехали в соседнюю Польшу в целях безопасности. По словам Коэна, посольство восстановит многие свои операции и будет полностью готово к работе в течение 60 дней.

Кроме того, министр отметил: «Я обещал продолжить гуманитарную помощь с упором на восстановление энергетической инфраструктуры».

На сегодняшний день Израиль предоставил Украине гуманитарную помощь на сумму около 30 млн долларов, включая медикаменты, генераторы и зарядные станции для телефонов.

Кулеба сказал, что Коэн «осудил российскую агрессию против Украины» и «подтвердил планы Израиля по увеличению гуманитарной помощи и помощи в других сферах». По словам Кулебы, они «обсудили сотрудничество в рамках международных организаций» и «способы противодействия общим угрозам безопасности».

Коэн сказал, что просил Кулеба, чтобы Украина признала КСИР террористической организацией. На сегодняшний день это сделали только США, Бахрейн и Саудовская Аравия. Запрос Коэна прозвучал в связи с тем, что россия использовала вооруженные иранские БПЛА для нападения на Украину.

В прошлом Израиль обещал предоставить Украине систему раннего оповещения, которая поможет ей более целенаправленно предупреждать граждан о ракетах и ​​беспилотниках, но система еще не поставлена. Украина также оказывала давление на Израиль с целью предоставления ему оборонительного оружия, такого как противоракетная система и система защиты от беспилотников, но до сих пор еврейское государство отказывалось это сделать.

Ранее Курсор писал, что в Минобороны Украины заявили, что Израиль отказывается от сотрудничества. Высокопоставленный чиновник утверждает, что в будущем иранские дроны могут быть использованы против израильтян.

Курсор сообщал, что Пентагон может воспользоваться американскими боеприпасами в Израиле для удовлетворения острой потребности Украины в артиллерийских снарядах. Это оружие и боеприпасы предназначены для использования в ближневосточных конфликтах.