Израиль вводит новые правила въезда для украинцев

В Израиле начали действовать новые правила на въезд в страну для граждан Украины.

На сегодняшний день попасть в Израиль можно только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, который был сделан за 72 часа до прибытия в страну. Об этом сообщается на сайте посольства Украины в Израиле.

В посольстве отметили, что иностранцы, которые хотят попасть в Израиль, должны заранее подать заявку на въезд в израильское дипломатическое или консульское учреждение по месту жительства иностранца.

Кроме этого, отрицательный ПЦР-тест будут требовать и у тех граждан, кто имеет сертификат о вакцинации от COVID-19 или документ о выздоровлении от коронавируса.

Также необходим действующий медицинский страховой полис, который покрывает расходы в случае заболевания коронавирусом.

Иностранным гражданам придется соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней. Граждане, у которых есть израильский COVID-паспорт или справка о том, что человек переболел коронавирусом, освобождаются от изоляции.

Медицинскую декларацию, разрешение на въезд в Израиль, результаты теста на коронавирус и другие документы нужно распечатать и иметь при себе для предъявления компетентным органам Израиля.

Иностранный гражданин, въезжающий в Израиль (который вылечился от COVID-19 или прошел вакцинацию) обязан выполнять требования Минздрава Израиля, в том числе серологический тест и электронный браслет (оплачивает иностранец).

Если иностранный гражданин покинет Израиль до истечения установленного срока самоизоляции, не имея спецразрешения, то в следующий раз он уже не сможет въехать в страну.

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