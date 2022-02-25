Израиль выдает Украине гуманитарную помощь

Глава МИДа Израиля Яир Лапид заявил, что он обеспокоен безопасностью евреев, которые находятся на территории Украины.
Об этом пишет телеграм-канал Израиль по-русски.
«В беседе с государственным секретарем США Блинкеном мы обсудили ситуацию в Украине и ее глобальные последствия. Я выразил обеспокоенность безопасностью израильтян, пытающихся покинуть Украину, и сообщил госсекретарю о нашем предложении гуманитарной помощи Украине. Госсекретарь Блинкен проинформировал меня о тех шагах, которые США предпринимают на этом этапе, и мы договорились продолжить наш диалог в ближайшие дни», — цитирует Лапида телеграм-канал.
Ранее наш портал сообщал, что полиция в Тель-Авиве проводит аресты во время акции протеста против войны в Украине.
Кроме того, Курсор сообщал, что Беннет высказался по поводу ситуации в Украине.
Еще напомним, что израильтяне вышли на акцию протеста против российской агрессии.
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