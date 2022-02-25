Израиль выдает Украине гуманитарную помощь

Глава министерства иностранных дел Яир Лапид заявил, что он говорил с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Еврейское государство будет оказывать Украине помощь.

Глава МИДа Израиля Яир Лапид заявил, что он обеспокоен безопасностью евреев, которые находятся на территории Украины.

Об этом пишет телеграм-канал Израиль по-русски.

«В беседе с государственным секретарем США Блинкеном мы обсудили ситуацию в Украине и ее глобальные последствия. Я выразил обеспокоенность безопасностью израильтян, пытающихся покинуть Украину, и сообщил госсекретарю о нашем предложении гуманитарной помощи Украине. Госсекретарь Блинкен проинформировал меня о тех шагах, которые США предпринимают на этом этапе, и мы договорились продолжить наш диалог в ближайшие дни», — цитирует Лапида телеграм-канал.

Ранее наш портал сообщал, что полиция в Тель-Авиве проводит аресты во время акции протеста против войны в Украине.

Кроме того, Курсор сообщал, что Беннет высказался по поводу ситуации в Украине.

Еще напомним, что израильтяне вышли на акцию протеста против российской агрессии.

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