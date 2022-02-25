В сети показали, как из Умани в сторону Молдовы едут автобусы с евреями

Евреи продолжают эвакуироваться из Украины, которая дает бой российским оккупантам. Поскольку самолеты больше не летают, эвакуация происходит автобусами по суше.

Украинские волонтеры «Ацалы» отправили еще один автобус с израильтянами из Умани в сторону границы с Молдовой.

Об этом сообщает телеграм-канал Люди в черном.

Сообщается, что с началом боевых действий в Умань начали съезжаться израильтяне из других мест. Отправка групп продолжалась практически весь сегодняшний день. Первые беженцы, выехавшие с утра, уже прибыли на территорию Молдовы. Местные еврейские общины занимаются их размещением и обеспечением всем необходимым.

Также опубликованы видео с места событий:

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Кроме того, мы писали, что Россия ударила по Киеву ракетами, из-за попадания ВПН вспыхнула многоэтажка.

Еще напомним, что в Москве жестоко задерживают людей, вышедших на протесты против войны с Украиной.

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