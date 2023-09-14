Израиль выпустил противотанковый боеприпас Rotem Alpha - чем он уникален

Беспилотник способен выполнять ряд задач - как разведывательных, так и боевых.

На международной выставке DSEI в Лондоне компания Israel Aerospace Industries (IAI) продемонстрировала новинку своей техники - противотанковый тактический боеприпас Rotem Alpha с системой вертикального взлета и посадки (VTOL).

Об этом сообщает "Israel Defense".

Этот беспилотный аппарат способен действовать на расстоянии нескольких десятков километров, находиться в воздухе до 60 минут или выполнять наблюдательные миссии до 24 часов.

Новый боеприпас, разработанный израильской компанией, представляет собой настоящую революцию в технических и операционных возможностях таких систем. Отмечается, что Rotem Alpha обладает высокой надежностью как в воздухе, так и на земле в режиме ожидания. Он может работать на значительном расстоянии, обеспечивать продолжительные полеты до 60 минут или оставаться на постоянных позициях до 24 часов.

Кроме того, беспилотник способен выполнять разведывательные миссии, обеспечивать мониторинг боевого пространства и наносить удары по выбранным целям по команде оператора даже при неблагоприятных погодных условиях.

С учетом его компактных размеров, вес боеприпаса составляет всего 25 кг, что позволяет солдатам переносить его в рюкзаке. Сборка и подготовка беспилотника к полевым условиям занимает всего несколько минут, а в полностью готовом состоянии Rotem Alpha может взлететь менее чем за две минуты.

Оператор управляет боеприпасом с помощью наземной системы управления (GCS). Благодаря этой системе оператор может указать дрону занять позицию на здании или возвышенности до наступления противника.

Накануне Израиль начал испытания революционного разведывательного самолета «Орон».