Израиль захлестнула волна убийств: застрелен брат бывшего мэра Бейт-Джана

Бассам Каблан был убит во время работы на строительном предприятии, что сделало его 48-й жертвой насильственного убийства в этом году. Второй человек серьезно ранен.

Брат бывшего мэра города друзов в Галилее был застрелен в пятницу, что стало очередным насильственным убийством в израильской арабской общине.

Бассам Каблан был объявлен мертвым на месте. Брат Каблана, Биан Каблан, раньше был мэром города.

#صورة بسام قبلان (40 عامًا) ضحية جريمة القتل بإطلاق نار في بيت جن الجليلية. pic.twitter.com/EDvQcyDQrb — الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) July 1, 2022

Второй человек был доставлен в больницу с серьезными травмами, сообщила служба спасения «Маген Давид Адом». Каблану 40 лет, а второму человеку — 50.

Согласно ивритоязычным СМИ, Каблан был убит, когда работал в магазине строительных материалов в городе. Вдруг появились вооруженные люди и застрелили его, стреляли также в его сотрудника.

В полиции заявили, что начато расследование.

Инцидент произошел через шесть лет после того, как другой брат Каблана, Хусейн, также был убит в результате жестокого преступления.

По данным организации «Инициативы Авраама», Каблан стал 48-й жертвой, убитой в результате насильственного инцидента в арабской общине с начала 2022 года. Подсчет грозит сравняться с прошлогодним рекордным кровопролитием или даже превзойти его.

Многие винят полицию, которая, по их словам, не смогла подавить мощные преступные организации и в значительной степени игнорирует насилие, которое включает в себя семейные распри, мафиозные войны за территорию и насилие в отношении женщин.

Курсор также сообщал, что опрос показал, сколько израильтян довольны своим экономическим положением.