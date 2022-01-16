Израиль заключил контракт с NASA

Яир Лапид заявил, что это соглашение является «большим шагом для человечества».

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что NASA, космическое агентство США, предложило подписать международный договор по изучению Луны, Марса, комет и астероидов. Договор получил название «Соглашения Артемиды».

«Даже небо больше для нас не предел. Сегодня я представил на утверждение правительства решение, которое открывает новые горизонты технологий и инноваций, — сказал Лапид. — Подписание этих соглашений — немалый шаг для Израиля и, безусловно, большой шаг для человечества».

«Мы вместе идем к глобальному и инновационному будущему, в котором разные страны мобилизуют ресурсы для науки и исследований и вместе развивают международные связи в космической отрасли», — добавил министр иностранных дел.

Ожидается, что подписание этого договора повысит торгово-экономическое сотрудничество в области космоса между отраслями промышленности подписавших стран, даст возможность кооперации между ними.

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