Израиль заключил контракт с NASA

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что NASA, космическое агентство США, предложило подписать международный договор по изучению Луны, Марса, комет и астероидов. Договор получил название «Соглашения Артемиды».
«Даже небо больше для нас не предел. Сегодня я представил на утверждение правительства решение, которое открывает новые горизонты технологий и инноваций, — сказал Лапид. — Подписание этих соглашений — немалый шаг для Израиля и, безусловно, большой шаг для человечества».
«Мы вместе идем к глобальному и инновационному будущему, в котором разные страны мобилизуют ресурсы для науки и исследований и вместе развивают международные связи в космической отрасли», — добавил министр иностранных дел.
Ожидается, что подписание этого договора повысит торгово-экономическое сотрудничество в области космоса между отраслями промышленности подписавших стран, даст возможность кооперации между ними.
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