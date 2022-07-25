Израиль запускает проект по восстановлению южной части реки Иордан

Правительство утвердило план восстановления южной части реки Иордан между озером Кинерет и Нагараим – историческим местом в Иорданской долине.

Правительство Израиля обнародовало план восстановления и развития южного течения реки Иордан. Участок хотят превратить в чистую среду обитания с богатым биоразнообразием.

Об этом сообщает издание Haaretz.

План направлен на увеличение количества воды и сокращение загрязнения на израильском участке реки за счет создания нового опреснителя, который будет очищать загрязненную и соленую воду и делать ее пригодной для сельскохозяйственных целей.

Это самый крупный план восстановления реки, утвержденный в Израиле за последние 20 лет. В его рамках подача воды из Кинерета в реку увеличится в четыре раза, а сброс в реку сточных вод и загрязняющих веществ будет прекращен.

Израиль надеется, что южная часть реки Иордан превратится в чистую среду обитания с богатым биоразнообразием и туристическую достопримечательность.

Отмечается, что в южное русло реки в прошлом ежегодно вливалось 700 млн кубических метров воды, сегодня – только 30 млн, включая очищенные сточные воды населенных пунктов этого района. Согласно плану, в реку будет поступать не менее 40 млн кубометров воды из Кинерета в год.

«Курсор» писал ранее, что в северной части долины реки Иордан произошел пожар, к его тушению были привлечены десятки пожарных и авиация.