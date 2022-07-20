Пожар не утихает: в долине реки Иордан десятки пожарных борются с пламенем

В северной части долины реки Иордан продолжает бушевать пожар, к его тушению привлекли десятки пожарных и авиацию.
Об этом сообщает издание Times of israel.
Согласно данным пожарно-спасательной службы, с масштабным огнем сейчас борются четырнадцать бригад пожарных и шесть самолетов.
Начальник пожарной охраны станции Тверии Борис Айзенберг рассказал, что усилия в основном сосредоточены на западном берегу реки Иордан. И несмотря на то, что тушение огня длится шесть часов, пламя до сих пор не удалось взять под контроль.
14 צוותי כיבוי ו-6 מטוסים פועלים בשריפה בעמק הירדן, סמוך למושבה מנחמיה. עדיין לא הושגה שליטה על האש@rubih67
(צילום: כבאות והצלה צפון) pic.twitter.com/fhEKuKG9up
— כאן חדשות (@kann_news) July 20, 2022
«Курсор» ранее писал, что несколько дней назад на Голанских высотах в заповеднике «Нахаль ха-Завитан» начался большой пожар. Спасателям пришлось эвакуировать людей. Для тушения огня пришлось задействовать самолеты.
Еще мы писали, что в Галилее в районе города Капернаум произошел сильный пожар и огонь начал приближаться к католическому храму женского итальянского францисканского монастыря на горе Блаженств. По тревоге была поднята пожарная авиация. Люди были эвакуированы.
Напомним, что на горе Скопус, недалеко от Еврейского университета в Иерусалиме, вспыхнул крупный лесной пожар. На место происшествия прибыли три бригады пожарных и работают над устранением очага возгарания.