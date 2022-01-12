Израиль заявил, что уничтожил иранскую шпионскую сеть, которая вербовала женщин

Женщина, 57 лет, была в контакте с подозреваемым вербовщиком.

В среду Израиль заявил, что уничтожил иранскую шпионскую сеть, которая вербовала израильских женщин через социальные сети. Женщины согласились фотографировать секретные объекты, собирать разведданные и, по крайней мере, в двух случаях поощрять своих сыновей к работе в израильской военной разведке.

Об этом сообщает abcnews.go.com.

Израиль рассматривает Иран как свою самую большую угрозу, и две страны уже много лет ведут теневую войну. Израиль неоднократно угрожал принять военные меры против Ирана, чтобы предотвратить его приобретение ядерного оружия. Иран отрицает, что ищет такое оружие, и пообещал жесткий ответ на любую агрессию.

Служба внутренней безопасности Израиля сообщила, что подозреваемый сотрудник иранской разведки представился в Facebook как Рамбод Намдар и заявил, что он еврей, проживающий в Израиле. Похоже, он нацелился на израильтян иранского происхождения.

В нем говорилось, что 40-летняя израильтянка поддерживала с ним связь в течение нескольких лет и согласилась сфотографировать посольство США, когда оно находилось в Тель-Авиве, а также правительственное учреждение Израиля и торговый центр. Вербовщик попросил ее побудить ее сына присоединиться к военной разведке для прохождения обязательной службы и даже поговорил с ним по телефону, чтобы оценить его навыки персидского языка.

Другая женщина, 57 лет, была в контакте с подозреваемым вербовщиком в течение четырех лет и получила в общей сложности 5000 долларов за ряд заданий. Она также оказывала давление на своего сына, чтобы он присоединился к военной разведке, и отправляла вербовщику его военную документацию.

Ранее Курсор сообщал, что США предупреждает Иран о последствиях в случае нападения на американцев.

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