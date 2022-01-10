США предупреждает Иран о последствиях в случае нападения на американцев

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил в воскресенье, что Иран столкнется с серьезными последствиями, если он нападет на американцев.

«Мы будем работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы сдерживать и реагировать на любые атаки, совершенные Ираном», — сказал Салливан. «Если Иран нападет на кого-то из наших граждан, включая любого из 52 человек, названных вчера, он столкнется с серьезными последствиями».

Об этом сообщает Israel National News.

Его комментарии прозвучали на следующий день после того, как Иран ввел санкции против десятков американцев, многие из которых были военнослужащими США и имеют связь с убийством Сулеймани в 2020 году.

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что на 51 американца были наложены санкции. Этот шаг позволяет иранским властям конфисковать любые активы, которыми они владеют в Иране.

Есть неточности в словах Салливана, ведь он упоминает 52 человека, когда Тегеран заявил, что наложил санкции на 51 человека.

Под санкции Ирана попали генерал США Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, а также бывший советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

Иран в 2020 году выдал ордер на арест тогдашнего президента США Дональда Трампа и попросил помощи у Интерпола в его задержании по делу об убийстве Сулеймани. Интерпол быстро отклонил запрос , заявив, что его правила для уведомлений запрещают ему «любое вмешательство или деятельность политического» характера.

На прошлой неделе Иран объявил, что намерен привлечь к ответственности 127 подозреваемых в причастности и сотрудничестве в ликвидации Сулеймани.

Никаких подробностей о личности подозреваемых, которых Иран пытается привлечь к ответственности, предоставлено не было.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Иран отрицает, что промежуточная ядерная сделка была заключена.

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