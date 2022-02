Израильская алмазная биржа официально открылась в Дубае

Во вторник старший раввин Объединенных Арабских Эмиратов Эли Абади возглавил церемонию официального открытия представительства Израильской алмазной биржи в DMCC, глобальном центре торговли и предпринимательства в свободной зоне ОАЭ в Дубае.

Раввин благословил тех, кто участвовал в создании офиса и сказал с улыбкой: «Между Израилем и Дубаем должно быть много, много бизнеса».

Proud to witness the official opening of the representative office of the Israel Diamond Exchange in @DMCCAuthority in Dubai Mazal tov and Mabrouk! @ahmedbinsulayem @RabbiElieAbadie @alexpeterfreund @YoramDvash @WFDBTweets @Israel @IsraelArabic @HayekAmir @Ilan_Sztulman pic.twitter.com/Utv36qW72z

Затем раввин произнес благословение на размещение мезузы на дверном косяке у входа в новый офис, прежде чем аккуратно прижать пергаментный свиток, покрытый серебром, на место.

Thank you to the government officials, Jewish leaders and our board members who have shared their reflections on the impact that the AGJC has had over the past year and what it means for the future of Jewish life in the region.

Wishing you all a #ShabbatShalom! pic.twitter.com/KsT9NqylWn

— Association of Gulf Jewish Communities (AGJC) (@gulfjewish) February 18, 2022