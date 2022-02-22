Топливо подорожает до семилетнего максимума

Подорожание нефти приведет к росту цен на топливо в Израиле, которые, как ожидается, достигнут 6,86 шекелей — самого высокого показателя с декабря 2014 года.

Цена на нефть в мире продолжает расти, и это также оказывает прямое влияние на израильского водителя, который со следующей недели будет платить больше за каждую заправку.

Так, вчера вечером, 21 февраля, журналисты объявили, что цена литра бензина вырастет примерно в Израиле на 15 центов и составит 6,86 шекеля — и это самая высокая цена с декабря 2014 года.

Как ранее писал Курсор, цены на лосося выросли около двух недель назад и сегодня продолжают очередной рост. Если на прошлой неделе целый лосось стоил от 50 до 60 шекелей за килограмм, то завтра его цена достигнет 75 шекелей. Кроме того, свежее филе лосося на прошлой неделе можно было купить за 90 шекелей, а на этой неделе оно будет стоить уже 120 шекелей.

Курсор также передавал, что 60% израильтян не верят, что план правительства снизит стоимость жизни. Согласно новому опросу, около половины израильтян сообщают, что на них значительно повлиял рост стоимости жизни в Израиле, и они были вынуждены сокращать базовые расходы. В опросе приняли участие более 500 участников, которых попросили сравнить их текущий опыт с их образом жизни до недавнего скачка стоимости жизни.

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