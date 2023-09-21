Израильская авиакомпания возобновляет полеты в Краков - известна стоимость билетов

Пока планируют запустить два утренних рейса.

Израильская авиакомпания Sun d'Or, которая входит в группу El Al заявила, что с декабря текущего года возобновляет полеты в Краков (Польша) и продажа билетов уже стартовала.

Об этом пишет издание "Детали".

Авиаперевозчик на первое время планирует запустить два утренних рейса, которые будут курсировать по понедельникам и пятницам. Первый вылет назначен на 1 декабря. Стартова цена (туда и обратно) составляет 199 долларов, в стоимость включена ручная кладь.

Отмечается, что полеты в польский Краков входят в число 23 зимних направлениях авиакомпании Sun d'O, среди них также Шарм-аш-Шейх (Египет), Стамбул (Турция), Тбилиси (Грузия), Ларнака (Кипр) и Салоники (Греция).

Гендиректор компании отметил, что новой авиалинией в польский город могут воспользоваться как израильские школьники, которые отправляются в традиционные туры памяти в нацистские лагеря смерти, так и религиозные паломники.

"Курсор" писал ранее, что из российской федерации* в Израиль запускают еще один прямой рейс, который будет осуществлять авиакомпания Red Wings на самолетах "Суперджет". Гражданам рассказали о стоимости билетов на новом маршруте.

Еще мы писали, что между Израилем и Казахстаном открылось прямое авиасообщение, поэтому путешествие в нашу страну станет более быстрым и комфортным.

Напомним, что бюджетная венгерская авиакомпания Wizz Air объявила, что расширяет географию своих полетов и в скором времени откроет рейсы по новым маршрутам Европы и Ближнего Востока.