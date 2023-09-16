В Израиль запускают еще один рейс из рф - известна стоимость билетов

Полет будет выполняться еженедельно по пятницам.

Из российской федерации* в Израиль запускают еще один прямой рейс, который будет осуществлять авиакомпания Red Wings на самолетах "Суперджет". Гражданам рассказали о стоимости билетов на новом маршруте.

Об этом сообщает 9tv.

Самолеты будут летать из санкт-петербурга в Тель-Авив с начала ноября 2023 года каждую неделю по пятницам, делая дозаправку в минеральных водах. Полет составит 8 часов и 15 минут. Согласно данным российской авиакомпании, билет в одну сторону обойдется пассажиру в около 380 долларов (от 36.655 рублей).

На данный момент из рф в Израиль выполняется 30 регулярных рейсов тремя авиаперевозчиками: израильским El Al, российским Red Wings и "Азимутом". Учитывая, что российским самолетам из-за санкций нельзя летать над территорией Европы, им приходится делать крюк, огибая Черное море и пролетать над Кавказом, а затем Турцией.

"Курсор" писал ранее, что российский самолет Airbus A320, выполнявший рейс "сочи-омск", совершил экстренную посадку в поле. В результате инцидента пострадали четыре человека, всего на борту находилось 170 пассажиров.

Еще мы писали, что между Израилем и Казахстаном открылось прямое авиасообщение, поэтому путешествие в нашу страну станет более быстрым и комфортным.

Напомним, что бюджетная венгерская авиакомпания Wizz Air объявила, что расширяет географию своих полетов и в скором времени откроет рейсы по новым маршрутам Европы и Ближнего Востока.

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