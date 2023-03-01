Израильская больница признана одним из лучших медицинских центров мира

Медперсонал больницы «лечит почти два миллиона человек из всех слоев общества в Израиле и во всем мире».

Израильский медицинский центр Шиба в пятый раз подряд признали одной из лучших больниц мира по версии Newsweek и Statista Inc., ведущего мирового статистического портала и поставщика отраслевых рейтингов.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

В рейтинге 2023 года оценивались лучшие больницы в 28 странах, включая США, Францию, Великобританию, Израиль и другие. Шиба пятый год подряд считается больницей номер один в Израиле и больницей номер один в регионах GCC/MENA (Залив, Ближний Восток).

«Это свидетельство того, что наш талантливый и новаторский медицинский персонал, который ежегодно лечит почти два миллиона человек из всех слоев общества в Израиле и во всем мире, пятый год подряд номинируется Newsweek и Statista на звание лучшего в мире. Лучшая больница. Никогда не останавливаясь на достигнутом, мы стремимся не только предоставлять новаторскую медицинскую помощь людям в нашем регионе, но и возглавить глобальную революцию в области здравоохранения», — сказал профессор Ицхак Крайсс, генеральный директор Медицинского центра «Шиба».

Newsweek и Statista разработали сложную методологию для обеспечения качества и достоверности рейтинга лучших больниц мира. Для оценки использовались четыре источника данных:

рекомендации более 80 000 врачей, руководителей больниц и медицинских работников;

опросы пациентов;

показатели результатов, о которых сообщают пациенты;

показатели качества больницы, которые включают безопасность пациентов, меры гигиены, время ожидания и качество лечения.

Шиба была отмечена Newsweek как лучшая больница мира по версии Newsweek с 2019 по 2023 год подряд, в дополнение к нескольким спискам в рейтингах лучших специализированных больниц мира и лучших умных больниц мира.

Ранее «Курсор» сообщал, что израильтянин оказался среди лауреатов престижной премии Дэна Дэвида.