Нобелевская премия историков: израильтянин оказался среди лауреатов престижной премии Дэна Дэвида

Израильский исследователь из Еврейского университета Карма Бен Йоханан стала одним из девяти лауреатов премии Дэна Давида, эквивалента Нобелевской премии среди историков.

Об этом сообщает Israel Hayom.

Каждый из победителей получит примерно 300 000 долларов за «новаторские исследования в области изучения человеческого прошлого и в качестве поддержки их будущей работы». Дополнительные 300 000 долларов выделят на разработку международной программы по истории в Тель-Авивском университете. Призы вручат победителям на церемонии, которая состоится в Тель-Авивском университете 17 мая 2023 года.

Среди них есть израильтянин Карма Бен Йоханан, изучающая историю межрелигиозной и внутрирелигиозной напряженности в современном мире. Основное исследование посвящено религиозному восприятию отношений между евреями и христианами после Холокоста, уделяя особое внимание внутренним разговорам христианского духовенства о евреях, с одной стороны, и внутренним разговорам ортодоксальных раввинов о христианах, с другой стороны.

«Наши победители представляют следующее поколение историков. Многие из победителей, которых мы представили сегодня, все еще находятся на ранних этапах своей карьеры, но они уже бросают вызов нашему мышлению об истории. Понимание прошлого во всей его сложности имеет решающее значение для освещения настоящее и перед вызовами будущего», – сказал член исполнительного комитета премии и сын основателя Дэна Дэвида Ариэль Дэвид.

Отметим, что премия Дэна Дэвида является международной премией, присуждаемой людям или организациям, которые оказали значительное влияние на науку, технологии, культуру или общество в трех номинациях: Прошлое, Настоящее, Будущее. Эту премию учредили в 2002 году.

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