Израильская фирма Teva выплатит в США более 4 млрд долларов компенсации

Фармацевтическая компания Teva достигла компромисса по делу об опиоидном кризисе в США и выплатит более 4 млрд долларов компенсации.

Сегодня, 27 июля, израильская фармацевтическая компания Teva заявила, что выплатит в США компенсацию в размере 4,25 млрд долларов, для того, чтобы урегулировать судебные иски, поданные против фирмы за распространение обезболивающих опиодных препаратов.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

Известно, что компанию обвинили в разжигании опиоидной эпидемии на территории США. Речь идет о пристрастии к сильным болеутоляющим, которое стало причиной смерти более полумиллиона американцев за последние 20 лет.

Против фирмы было подано тысячи исков от частных лиц, общественных организаций, а также официальных представителей округов и штатов, в которых Teva обвинили в использовании недостоверной маркетинговой практики, что поспособствовала развитию эпидемии.

Чтобы урегулировать конфликт, фармацевтическая компания согласилась выплатить 3 млрд долларов и пожертвовать лекарства от передозировки еще на 1,2 млрд доллара. Еще 100 млн долларов получат индейские племена в США.

В издании сообщают, что новые компенсационные выплаты будут проходить в течение 13 лет.

К слову, израильская Teva является не единственной компанией, против которой граждане Америки подали иски.

«Курсор» писал ранее, что израильские фармацевты предупредили о непредвиденных и даже опасных последствиях инициативы министерства финансов о продаже лекарств с помощью торговых автоматов.