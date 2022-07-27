Израильская фирма Teva выплатит в США более 4 млрд долларов компенсации

Сегодня, 27 июля, израильская фармацевтическая компания Teva заявила, что выплатит в США компенсацию в размере 4,25 млрд долларов, для того, чтобы урегулировать судебные иски, поданные против фирмы за распространение обезболивающих опиодных препаратов.
Об этом сообщает издание Bloomberg.
Известно, что компанию обвинили в разжигании опиоидной эпидемии на территории США. Речь идет о пристрастии к сильным болеутоляющим, которое стало причиной смерти более полумиллиона американцев за последние 20 лет.
Против фирмы было подано тысячи исков от частных лиц, общественных организаций, а также официальных представителей округов и штатов, в которых Teva обвинили в использовании недостоверной маркетинговой практики, что поспособствовала развитию эпидемии.
Чтобы урегулировать конфликт, фармацевтическая компания согласилась выплатить 3 млрд долларов и пожертвовать лекарства от передозировки еще на 1,2 млрд доллара. Еще 100 млн долларов получат индейские племена в США.
В издании сообщают, что новые компенсационные выплаты будут проходить в течение 13 лет.
К слову, израильская Teva является не единственной компанией, против которой граждане Америки подали иски.
«Курсор» писал ранее, что израильские фармацевты предупредили о непредвиденных и даже опасных последствиях инициативы министерства финансов о продаже лекарств с помощью торговых автоматов.