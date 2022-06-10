Фармацевты против продажи лекарств в торговых автоматах

Фармацевты будут лишены возможности подробно объяснить покупателям правила приема лекарств. Отмечается также, что лекарства станут менее доступными для пожилых людей, не располагающих навыками работы с новыми технологиями.

Израильские фармацевты предупредили о непредвиденных и даже опасных последствиях инициативы министерства финансов о продаже лекарств с помощью торговых автоматов.

Об этом сообщает издание Двар ха-овдим б’Эрец Исраэль.

Так, фармацевтические профсоюзные объединения и Национальная ассоциация фармацевтов направили обращение в минфин и минздрав, в котором предупредили, что такое решение может навредить пациентам и фактически ликвидировать профессию фармацевта.

Фармацевты подчеркнули, что лекарства – это не обычные потребительские товары. Дозировка, способ приема и прочие важные составляющие может участь только специалист, у которого есть лицензия.

Кроме того, фармацевт не сможет нести ответственность за отпуск лекарств автоматом или лицом, которое не имеет лицензии.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что Либерман отложил переговоры о государственном бюджете. Министр финансов Израиля заявил, что он и его министерство составят бюджет «в соответствии с экономическим здравым смыслом». Либерман объявил о том, что обсуждения бюджета переносятся на следующий год.

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