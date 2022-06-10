Фармацевты против продажи лекарств в торговых автоматах

Израильские фармацевты предупредили о непредвиденных и даже опасных последствиях инициативы министерства финансов о продаже лекарств с помощью торговых автоматов.
Об этом сообщает издание Двар ха-овдим б’Эрец Исраэль.
Так, фармацевтические профсоюзные объединения и Национальная ассоциация фармацевтов направили обращение в минфин и минздрав, в котором предупредили, что такое решение может навредить пациентам и фактически ликвидировать профессию фармацевта.
Фармацевты подчеркнули, что лекарства – это не обычные потребительские товары. Дозировка, способ приема и прочие важные составляющие может участь только специалист, у которого есть лицензия.
Кроме того, фармацевт не сможет нести ответственность за отпуск лекарств автоматом или лицом, которое не имеет лицензии.
Ранее редакция нашего портала сообщала, что Либерман отложил переговоры о государственном бюджете. Министр финансов Израиля заявил, что он и его министерство составят бюджет «в соответствии с экономическим здравым смыслом». Либерман объявил о том, что обсуждения бюджета переносятся на следующий год.
Кроме того, Курсор писал, что Кнессет утвердил законопроект о повышении минимальной заработной платы.
Еще напомним, что министерство туризма выделило 50 млн долларов на новые отели.