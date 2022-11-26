Ученые выяснили, что конопля может побороть изменения климата

В течение одного года плантация каннабиса может поглотить до 16 тонн парниковых газов.

Побороть глобальное потопление может необычное растение — каннабис. Ученые выяснили, что плантации конопли способны поглощать больше углекислого газа из воздуха. Оно даже вдвое больше, чем у деревьев.

Об этом пишет Daily Mail.

Исследования показали, что в течение одного года плантация каннабиса может поглотить до 16 тонн парниковых газов. А деревья способны обработать только около 6 тонн.

Отмечается, что газы попадают в волокна конопли навсегда.

Нью-йоркский исследовательский центр Hudson Carbon выяснил, что около полугектара конопли хранит до 3-х тонн углерода. Таким образом одновременно извлечь из атмосферы можно около семи тонн.

Ученые объясняют, что плантация размером около 20 млн гектаров ежегодно могла бы поглощать сотни миллионов тонн углерода. Техническая конопля — это разновидность растения Cannabis sativa. Ее не стоит путать с самой обычной марихуаной, ведь в ней недостаточны уровни психоактивного соединения. Однако она выполняет очистительные функции, ведь может извлекать из воздуха токсины. И это далеко не все. Конопля может поглощать из почвы тяжелые металлы: свинец, ртуть, кадмий и т.д. Это было подтверждено рядом исследований учеными из Пенсильвании. Также этот вид не требует много воды для выращивания. Достигать зрелости растение может только через 4 месяца, заявили ученые.

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