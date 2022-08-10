Израильская IT-компания заявила об увольнении около 100 сотрудников

Израильская компания Wix, которая является одной из самых крупнейших в хайтеке, собирается уволить около 100 сотрудников.

Об этом сообщает издание Themarker.

В феврале прошлого года она стала самой дорогой публичной израильской компанией, ее акции продавались по 320 долларов. Но уже к ноябрю 2021 года успех обернулся неудачей, поскольку акции упали почти в 2 раза. Сейчас рыночная стоимость Wix составляет 4,1 млрд долларов, а ее акции на бирже можно купить по цене 70 долларов.

Согласно финансовому отчету за первый квартал 2022 года, убытки компании составили более 227 млн долларов и главной причиной стал именно обвал акций. В конце марта предприятие насчитывало 5929 сотрудников, часть из них работала в офисах и за рубежом.

За последние два года Wix удвоила свой штат за счет расширения службы клиентской поддержки, но во второй половине 2021 года снизила темпы по найму. В мае текущего года компания закрыла внутренний стартап Wix Answers, над которым работали около 100 сотрудников, 80 из них жили в Израиле.

И как сообщают в издании, несмотря на то, что менеджеры подчеркнули три месяца назад, что не будут прибегать к увольнениям, компания готовится еще раз сократит штат.

«Курсор» писал ранее, что стриминговый сервис Netflix уволил четыре процента своей рабочей силы, преимущественно в США из-за потери подписчиков.