Израильская киберкомпания объявила о массовом увольнении сотрудников

Компания была связана с рядом скандалов, связанных с предполагаемым неправомерным использованием ее программного обеспечения для наблюдения.

Израильская технологическая фирма NSO Group Technologies, в рамках процесса реорганизации, объявила об увольнении 100 своих сотрудников и сменила генерального директора.

Об этом сообщает издание Timesofisrael.

В заявлении компании сказано, что генеральный директор Шалев Хулио, один из основателей NSO, уходит в отставку. А фирму временно возглавит главный операционный директор Ярон Шохат, который и будет управлять процессом реорганизации.

Отмечается, что компания пересмотрит все аспекты ведения бизнеса, включая оптимизацию операций, чтобы оставаться одной из ведущих в мире высокотехнологичных компаний в области киберразведки.

Представитель компании, который предпочел остаться анонимом, поскольку не уполномочен обсуждать планы по реорганизации, сказал, что 100 сотрудников, или примерно 13 % рабочей силы NSO, будут уволены.

К слову, компания была связана с рядом скандалов, связанных с предполагаемым неправомерным использованием ее программного обеспечения для наблюдения. В прошлом году правительство США внесло компанию в «черный список», заявив, что ее инструменты использовались для «проведения транснациональных репрессий».

По информации СМИ, спецслужбы по всему миру начали использовать программное обеспечение Pegasus, принадлежащее NSO, для тайной слежки за политиками, журналистами и активистами. Однако компания эти данные опровергает.

«Курсор» писал ранее, что израильская компания Wix, которая является одной из самых крупнейших в хайтеке, собирается уволить около 100 сотрудников.