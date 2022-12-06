Израильская компания будет искать газ у побережья Марокко

Израильская компания NewMed Energy подписала соглашение о разведке и добыче природного газа у побережья Марокко совместными усилиями с Adarco Energy Limited, о чем две компании объявили во вторник, 6 декабря.

Об этом сообщает Jewish Press.

Разведка будет проводиться на лицензионном участке Boujdour Atlantique в Марокко в Атлантическом океане в ожидании одобрения регулирующих органов. Согласно соглашению, NewMed и Adarco будут владеть по 37,5% акций лицензии сроком на восемь лет.

Соглашение также подписало Национальное управление углеводородов и горнодобывающей промышленности Марокко.

Компания NewMed, базирующаяся в Герцлии, ранее называлась Delek Drilling. У нее есть значительные доли в израильском газовом месторождении Левиафан и газовом месторождении Афродита у побережья Кипра.

«Курсор» сообщал, что две израильские компании заявили об увольнении десятков сотрудников.