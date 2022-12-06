Две израильские компании заявили об увольнении десятков сотрудников

Компании DataRails и Perimeter 81 предупредили о сокращении числа своих работников, отметив, что решили провести точечные корректировки в некоторых отделах и сосредоточиться на увеличении своей эффективности.

Об этом сообщает издание Globes.

Израильский стартап DataRails, разработавший программное обеспечение для платформ финансового планирования и анализа для пользователей Microsoft Excel, объявил об увольнении 30 сотрудников, что составляет 15 процентов его рабочей силы, в том числе восемь сотрудников в Израиле.

Компания заявила, что завершила самый сильный месяц продаж и все еще продолжает нанимать сотрудников в Израиле на позиции по разработке продуктов и технологий. Сейчас их целью является выход на рентабельность, а для этого им пришлось сократить маркетинговые бюджеты и попрощаться с некоторыми сотрудниками. Но в компании подчеркнули, что помогут им в процессе поиска новой работы.

На сегодняшний день компания привлекла 103,5 млн долларов, включая 50 млн долларов в последнем раунде финансирования в марте 2022 года.

Израильская компания по кибербезопасности Perimeter 81 также объявила об увольнении 20 сотрудников, менее 10 процентов своей рабочей силы, большинство сотрудников находятся в Израиле.

В Perimeter 81 заявили, что компания находится в постоянном росте в соответствии со своими планами. В то же время, в рамках стратегии компании на предстоящий год, которая делает упор на эффективность и производительность бизнеса, они решили сделать точечные корректировки в некоторых отделах компании.

Известно, что Perimeter 81 — компания, занимающаяся облачной и сетевой безопасностью, которая разрабатывает безопасные удаленные сети на основе архитектуры нулевого доверия для организаций. На сегодняшний день она привлекла 165 миллионов долларов, включая 100 миллионов долларов в последнем раунде финансирования в июне 2022 года.

«Курсор» писал ранее, что в 2024 году будет закрыт завод Blade Technology, основанный Стефом Вертхаймером в Нагарии. Увольнения коснутся 900 сотрудников.