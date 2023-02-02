Израильская компания окажет помощь в посадке деревьев в пустыне Сахара

Израильская компания «Хельман Альдоби технологийот» подписала соглашение с правительством африканской республики Чад, в рамках которого окажет ей помощь в высадке деревьев в пустыне Сахара.

Об этом пишет «НЭП».

На сегодняшний день в республике проживает около 17 млн человек и большинство из них находится за чертой бедности. Около 90 процентов нищих трудятся в сельскохозяйственной сфере традиционными способами, которые обеспечивают низкую урожайность. В связи с этим население испытывает трудности с продовольствием и доходами. Фермеры особенно страдают от серьезного загрязнения источников воды.

Основной частью проекта является посадка полумиллиона деревьев в пустыне Сахара, в основном — акаций, которые должны обеспечить последующую добычу гуммиарабика — твердой прозрачной смолы, состоящей из высохшего сока различных видов этого дерева.

Чад на сегодняшний день является одним из важнейших поставщиков этого продукта на мировые рынки.

«Курсор» писал ранее, что на юге Израиля, в пустыне Арава исследователи пытаются «одомашнить» арганию, которую называют «косметическим деревом». Такому дереву идеально подходит сухой и жаркий климат, а производимое из него аргановое масло дорожает во всем мире. Но проблема состоит в том, что растение дикое и его сложно культивировать.