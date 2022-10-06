В израильской пустыне Арава пытаются вырастить «косметическое дерево»

Такому дереву идеально подходит сухой и жаркий климат, а производимое из него аргановое масло дорожает во всем мире.

На юге Израиля, в пустыне Арава исследователи пытаются «одомашнить» арганию, которую называют «косметическим деревом».

Об этом сообщает издание «Детали».

Такому дереву идеально подходит сухой и жаркий климат, а производимое из него аргановое масло дорожает во всем мире. Но проблема состоит в том, что растение дикое и его сложно культивировать.

Ноах Мартинсен из Института экологических исследований Аравы отметил, что аргания в основном растет в Марокко, и еще немного в Алжире. Главное в его плодах не мякоть, а орех внутри, точнее масло органа, которое из него получают. Продукт используют и для готовки, и для ухода за телом.

В последние годы его популярность растет во всем мире. Из него делают кремы, косметику, средства для волос. Экспорт увеличивается настолько быстро, что марокканские власти вынуждены его ограничивать.

При этом специально арганию никто не выращивает. Орехи просто собирают в лесу. Растения ближе к деревням имеют хозяев. Зачастую марокканцы даже не сами ищут урожай, а загоняют в рощу коз. Те объедают плоды, а орешки потом крестьяне выбирают из их экскрементов.

А вот превратить арганию в сельскохозяйственное растение решили только в Израиле. Началась эта история 40 лет назад, когда Элейн Соловей из кибуца Ктура посадила первые 17 деревьев.

«Курсор» писал ранее, что изменение климата уничтожит основные сельхозресурсы человечества, за исключением одного.