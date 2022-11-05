Израильская компания по кибербезопасности привлекла 100 млн долларов

Новый проект компании выявляет слабые места в коде облачных приложений на этапе разработки и при их выпуске.

Израильская фирма по обеспечению безопасности облачных приложений Apiiro заявила о том, что завершает раунд раунда финансирования серии B на сумму 100 миллионов долларов.

Об этом сообщает издание Globes

В сентябре представители Apiiro из Тель-Авива вели переговоры о приобретении Palo Alto Networks более чем за 550 миллионов долларов, но сделка не состоялась.

Известно, что основателями компании являются Идан Плотник (генеральный директор) и Йоантан Эльдар (технический директор), которые оба служили в киберподразделении ЦАХАЛа.

Идан Плотник продал Microsoft предыдущую компанию по кибербезопасности Aorato за 200 миллионов долларов, и впоследствии работал в Microsoft. Йоантан Эльдар был архитектором и инженером-менеджером в Aorato.

Их новый проект Apiiro выявляет риски и слабые места в коде облачных приложений на этапе разработки и при их выпуске.

Идан Плотник отметил, что непрекращающийся спрос на решения для безопасности приложений следующего поколения позволил им развернуть свой продукт в масштабе ведущих клиентов из списка Fortune 500. Ранние инновации позволили им расти быстрее и эффективнее, чем у конкурентов.

«Сочетание нашей команды, делового импульса и поддержки со стороны ведущих инвесторов позволяет Apiiro продолжать лидировать в растущей отрасли», — отметил он.

«Курсор» писал ранее, что Израиль и США договорились о совместной программе по кибербезопасности.