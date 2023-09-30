Израильская компания поставит одной из стран НАТО танковые снаряды

Страны НАТО начали вооружаться после начала войны в Украине и наше государство - один из главных поставщиков вооружения.

Израильская компания Elbit Systems получила новый контракт на поставку 120-миллиметровых танковых снарядов одной из европейских стран, входящей в состав Североатлантического альянса.

Об этом сообщает 9tv.

Стоимость сделки составляет 115 миллионов долларов, срок исполнения - 3,5 года с функцией на расширение поставок. Детали контракта не разглашаются, но известно, что Elbit производит 9 вариантов снарядов указанного калибра. Они подходят для военной техники с длиной ствола 44 и 55 калибров, то есть, ими можно оснастить, в частности, танк "Леопард 2", а также итальянский "Ариете" и корейский К1.

Генеральный директор оборонного предприятия Иегуда Веред подчеркнул, что для компании большая честь осознавать, что еще одна страна НАТО решила оснастить свои танки инновационными 120-миллиметровыми боеприпасами.

"Курсор" писал ранее, что министерство обороны Израиля закупит у компании Elbit Systems, занимающейся разработкой и модернизацией различных видов вооружения, десятки тысяч 155-мм снарядов.

Еще мы писали, что Elbit Systems, которая занимается разработкой и модернизацией различных видов вооружения, получила очередной контракт, на этот раз от министерства обороны Германии.

Напомним, что израильский производитель оружия Elbit Systems объявил о заключении контракта на сумму около 102 миллионов долларов на поставку артиллерийских систем международному заказчику.