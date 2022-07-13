Израильская компания представила летающий автомобиль: названа цена

В компании отметили, что максимальная продолжительность полета автомобиля составляет 1 час, а дальность — до 177 километров.

Летающие автомобили — это уже не фантастика, а наши реалии. Множество компаний занимаются разработками подобных транспортных средств. Израильское предприятие AIR также представило свой летающий автомобиль под названием VTOL.

Об этом сообщает издание «Детали».

Известно, что автомобиль представили на конных скачках «Дерби в Кентукки» в США, и он вызвал повышенный интерес среди зрителей. 50 человек уже заявили о желании его приобрести и свои автомобили они получат уже в 2024 году.

Сообщается, что летающий автомобиль оснащен четырьмя двойными пропеллерами, а также крыльями и хвостом, чего нет у планеров. Внутри есть место для двух человек и легкого багажа – грузоподъемность до 200 килограммов. Стоимость этого транспортного средства – 150 тысяч долларов.

Управлять транспортным средством может любой благодаря автономной операционной системе. Владельцам летающих авто хотят выдавать водительские или летные удостоверения, сейчас этот вопрос еще прорабатывается.

Дальность полета автомобиля на данный момент – до 177 километров. Максимальная продолжительность полета – 1 час. Крейсерская скорость – 161 километр в час. Время зарядки от 0 до 100 процентов – 1 час. Разработчики обещают, что характеристики машины будут улучшаться.

Представители компании сообщают, что на случай непредвиденных обстоятельств в летающем автомобиле есть парашют, а также функционирует система искусственного интеллекта.

«Курсор» писал ранее, что в Японии создали летающий мотоцикл.