Израильская компания представила лучшую в мире зенитную ракету Tammuz 6-го поколения

В этом месяце на выставке Eurosatory 2022 в Париже, Франция, компания RAFAEL Advanced Defense Systems Ltd. представила высокоточные ракеты 6-го поколения SPIKE NLOS.
Об этом сообщает телеграм-канал Медиа Архив.
SPIKE NLOS, запускаемый с воздушных, наземных или военно-морских платформ, обеспечивает критически важную тактическую разведку в режиме реального времени и оценку ущерба, позволяя ему корректировать цели и прерывать миссии в полете, а также действовать как в наступательных, так и в оборонительных сценариях.
Курсор ранее писал, что Израиль настаивает на том, что не ведет бурение в спорном районе. Министр обороны Бени Ганц, министр иностранных дел Яир Лапид и министр энергетики Карин Эльхаррар выступили с совместным заявлением на фоне напряженности в отношениях с Ливаном по поводу бурения в месторождении Кариш.