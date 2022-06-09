Израильская компания представила лучшую в мире зенитную ракету Tammuz 6-го поколения

19:25, Сегодня
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Фото: pixabay.com

Семейство многоцелевых ракет с электрооптическим наведением Rafael SPIKE обеспечивает высокую точность на больших дальностях, а вариант NLOS успешно поражает цели, находящиеся за пределами прямой видимости.

В этом месяце на выставке Eurosatory 2022 в Париже, Франция, компания RAFAEL Advanced Defense Systems Ltd. представила высокоточные ракеты 6-го поколения SPIKE NLOS.

Об этом сообщает телеграм-канал Медиа Архив.

SPIKE NLOS, запускаемый с воздушных, наземных или военно-морских платформ, обеспечивает критически важную тактическую разведку в режиме реального времени и оценку ущерба, позволяя ему корректировать цели и прерывать миссии в полете, а также действовать как в наступательных, так и в оборонительных сценариях.

Курсор ранее писал, что Израиль настаивает на том, что не ведет бурение в спорном районе. Министр обороны Бени Ганц, министр иностранных дел Яир Лапид и министр энергетики Карин Эльхаррар выступили с совместным заявлением на фоне напряженности в отношениях с Ливаном по поводу бурения в месторождении Кариш.

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Автор материала:
Кати Адхам
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