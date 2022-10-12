Израильская компания представила новый боевой дрон: что в нем особенного

Дрон способен выполнять задачи по выявлению целей и их уничтожению в сложной городской среде с плотной застройкой.

Израильская компания SpearUAV, специализирующаяся на производстве мультикоптеров для военных задач разведки, представила свою новинку — боевой дрон VIPER.

Об этом сообщает издание Israel Defense.

Разработчики отметили, что данный беспилотный летальный аппарат может мгновенно найти, классифицировать, отследить и атаковать цели противника за пределами прямой видимости. В дрон Viper заложены алгоритмы искусственного интеллекта.

В компании отметили, что в БПЛА есть система, которая сканирует задачи и проемы, находит скрытые цели. Такие дроны способны работать в условиях ограниченной видимости и гарантируют «хирургическую» точность попадания в цель, нанося минимальный «сопутствующий» ущерб.

Также VIPER способен выполнять задачи по выявлению целей и их уничтожению в сложной городской среде с плотной застройкой. Еще у дрона есть функция принятия «самостоятельного решения».

К слову, компания SpearUAV примет участие в конференции и выставке UVID DRONETECH-2022, которая пройдет 9 ноября в Тель-Авиве и 10 ноябре Йерухаме.

«Курсор» писал ранее, что израильская компания по разработке и модернизации различных видов вооружения Elbit Systems заключила на текущей неделе третий производственный контракт на поставку американской армии систем ночного видения.