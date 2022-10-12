Израильская компания поставит армии США системы ночного видения

Этот заказ – часть общего крупного контракта, который был подписан в 2020 году.

Израильская компания по разработке и модернизации различных видов вооружения Elbit Systems заключила на текущей неделе третий производственный контракт на поставку американской армии систем ночного видения.

Об этом сообщает издание «Детали».

Речь идет об усовершенствованных бинокулярных системах ночного видения типа Enhanced Night Vision Goggle – Binocular (ENVG -B), а также запасных частей и испытательного оборудования. Поставки будут осуществляться в течение 2023 и частично 2024 годов. Этот заказ является частью общего крупного заказа, который компания подписала в 2020 году. Его стоимость составляет 442 миллиона долларов.

Предыдущая часть контракта о разработке систем ночного видения (ENVG-B) была исполнена в 2021 году и составила 54 миллиона долларов. А третий заказ — около 107 миллионов долларов.

«Курсор» писал ранее, что компания Elbit Systems заключила контракт с Королевским флотом Таиланда на сумму 120 миллионов долларов. Беспилотные авиационные системы (UAS) Hermes 900 поставят в течение трех лет.

Еще мы писали, что первая партия израильских полуавтоматических пистолетов Ramon уже прибыла в Испанию и была передана Гражданской гвардии страны. Согласно договору, в Испанию должны отправить 6 тысяч пистолетов.