Израильская компания представит новую систему защиты газовых платформ

Все, что касается платформ, особо актуально в связи с угрозами израильским газдобывающий платформам со стороны «Хизбаллы».

Израильская компания DSIT Solutions LTD представит на выставке в Париже, которая состоится 18 октября, новую систему защиты газовых платформ.

Об этом сообщает издание Israeldefense.

На выставке EURONAVAL 2022, которая проходит 1 раз в два года, представят новые модели гражданских грузовых и пассажирских, а также военных кораблей, инновационные технологии судостроения и использование новых материалов и сырья. И отдельную экспозицию посвятят системам защиты и безопасности.

Израильская компания представит экспонат, в описании которого сказано, что он обеспечит многоуровневую защиту стратегических объектов от различных подводных угроз, на различных акваториях и глубинах. Речь идет о подводном терроре, диверсиях, которые могут осуществить автономные и дистанционно управляемые плавающие средства.

Все, что касается платформ, особо актуально в связи с угрозами израильским газдобывающий платформам со стороны «Хизбаллы». А то, что касается защиты трубопроводов также будет пользоваться спросом, учитывая недавние повреждения на «Северном потоке».

«Курсор» писал ранее, что правоохранительные органы Швеции завершили осмотр мест взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» и пришли к выводу, что причиной утечек газа стала умышленная атака.