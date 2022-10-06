Северные потоки были разрушены умышленными взрывами: расследование

К соответствующим выводам пришли правоохранительные органы Швеции по итогам осмотра мест утечек на газопроводах.

Правоохранительные органы Швеции завершили осмотр мест взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» и пришли к выводу что причиной утечек газа стала умышленная атака.

Об этом сообщила Служба государственной безопасности Швеции в четверг, 6 октября, информирует DW.

«Мы можем подтвердить, что на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2″ в экономической зоне Швеции произошли взрывы, нанесшие значительный ущерб газопроводам. Осмотр места преступления укрепил подозрения в серьезном саботаже», — говорится в пресс-релизе правоохранителей Швеции.

Отмечается, что продолжающееся предварительное расследование должно показать, может ли кто-то быть объявлен подозреваемым, а затем привлечен к уголовной ответственности.

Как известно, в конце сентября на двух нитях «Северного потока», а впоследствии и на «Северном потоке-2» обнаружили четыре пробоины. До этого сейсмологические станции Швеции и Дании зафиксировали в том же районе сильные подводные взрывы. В течение следующей недели из проложенных по дну Балтийского моря трубопроводов начал выходить газ. Утечка прекратилась в начале октября.

Как сообщал Курсор, аналитики из Robert Lansing Institute рассказали о четырех вероятных мотивах подрыва россией* газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Также они предположили, что кремль будет делать дальше.

Также Курсор информировал о том, что в Германии не исключают причастность Украины к аварии на Северных потоках.

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