Северные потоки были разрушены умышленными взрывами: расследование

Правоохранительные органы Швеции завершили осмотр мест взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» и пришли к выводу что причиной утечек газа стала умышленная атака.
Об этом сообщила Служба государственной безопасности Швеции в четверг, 6 октября, информирует DW.
«Мы можем подтвердить, что на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2″ в экономической зоне Швеции произошли взрывы, нанесшие значительный ущерб газопроводам. Осмотр места преступления укрепил подозрения в серьезном саботаже», — говорится в пресс-релизе правоохранителей Швеции.
Отмечается, что продолжающееся предварительное расследование должно показать, может ли кто-то быть объявлен подозреваемым, а затем привлечен к уголовной ответственности.
Как известно, в конце сентября на двух нитях «Северного потока», а впоследствии и на «Северном потоке-2» обнаружили четыре пробоины. До этого сейсмологические станции Швеции и Дании зафиксировали в том же районе сильные подводные взрывы. В течение следующей недели из проложенных по дну Балтийского моря трубопроводов начал выходить газ. Утечка прекратилась в начале октября.
Как сообщал Курсор, аналитики из Robert Lansing Institute рассказали о четырех вероятных мотивах подрыва россией* газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Также они предположили, что кремль будет делать дальше.
Также Курсор информировал о том, что в Германии не исключают причастность Украины к аварии на Северных потоках.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!