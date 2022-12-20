Израильская компания разработала аппарат для борьбы со злокачественными опухолями

Система была испытана на 115 пациентах с различными видами опухолей.

Израильская биомедицинская компания IceCure Medical разработала аппарат Prosense, который замораживает пораженные злокачественными клетками ткани и разрушает их. Этот процесс называется криотерапия. Вчера были проведены успешные испытания.

Об этом сообщает News.israelinfo.

Система, ведомая аппаратом компьютерной томографии или ультрозвуком, внедряет в опухоль жидкий азот и превращает ее в кусок льда. В течение минут это разрушает ткани опухоли, оставляя нетронутыми здоровые ткани организма. Отмершие ткани опухоли выводятся из организма.

Испытания проводились в хайфской больнице «Бней Цион» (Ротшильд) и в больнице «Асаф а-рофе» в центре страны. Система была испытана на 115 пациентах с различными видами опухолей. В среднем через 22,8 месяца 107 из них прошли повторную проверку. Вчера Icecure сообщила, что в 89,5 процента случаев опухоли в почках таким образом удалось уничтожить опухоль.

«Обычно людей со злокачественными образованиями в почках лечат путем удаления части почки. Это помогает, но в результате наносится ущерб работе почек. Наша метода позволяет избежать удаления почки — всё делает холод, и выздоровление в этом случае проходить более гладко», — сказал гендиректор компании Эяль Шамир.

Все это звучит многообещающе, но пока неизвестно, станет ли Prosense великим шагом в борьбе с онкологическими заболеваниями. В любом случае инвесторы отреагировали на известие об успешных испытаниях: акции компании на Нью-йоркской бирже подорожали на 1000 процентов.

«Курсор» писал ранее, что исследователи из Израиля создали устройство, которое должно помочь человеку защититься от вирусов и бактерий.